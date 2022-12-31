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Россия выпустила по Украине более 20 ракет, ПВО уничтожила 12 - Залужный

Валентина РоманенкоСуббота, 31 декабря 2022, 16:32
Валерий Залужный, фото из Facebook

По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, ПВО уничтожила 12 из них.

Источник: главнокомандующий Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "Государство-террорист РФ снова нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.

Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования".

Детали: По данным Залужного, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 - Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

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Темы: ракетный удар
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