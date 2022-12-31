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Україна повернула ще 140 полонених

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 16:47
звільнені 31 грудня полонені, фото з Telegram Єрмака

У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими: Україна повернула 140 осіб, Росія – 82.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

 
звільнені 31 грудня полонені, фото з Telegram Єрмака

Дослівно Єрмак: "Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому .

Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.

 

132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат".

Деталі: Водночас Міноборони РФ повідомило, що країна-агресор у результаті обміну 31 грудня повернула 82 російських військових, "яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".

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Теми: обмінполоненіАндрій Єрмак
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