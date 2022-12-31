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Украина вернула еще 140 пленных

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 16:47
освобожденные 31 декабря пленные, фото из Telegram Ермака

В субботу Украина и РФ провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия – 82.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

 
освобожденные 31 декабря пленные, фото из Telegram Ермака

Дословно Ермак: "Это очередной большой обмен, который удалось осуществить – 140 человек возвращаются домой.

Среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем отцы и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши с Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ.

 

132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат".

Детали: В то же время, Минобороны РФ сообщило, что страна-агрессор в результате обмена 31 декабря вернула 82 российских военных, "которым в плену грозила смертельная опасность".

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Темы: обменпленныеАндрей Ермак
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