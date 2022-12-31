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Ексрадник Меркель назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою її уряду останніх років

"Європейська правда"Субота, 31 грудня 2022, 17:34
Ангела Меркель, фото Getty Images

Багаторічний радник із зовнішньополітичних питань колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, нині – голова Мюнхенської безпекової конференції Кристоф Хойсген назвав найбільшою помилкою німецького уряду останніх років будівництво газопроводу "Північний потік-2" для транспортування російського газу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Хойсген заявив в інтерв’ю Welt am Sonntag.

"У 2015 році федеральний уряд ухвалив рішення на користь проєкту німецько-російського трубопроводу, тому що після аварії на реакторі у Фукусімі, в Японії, Німеччина хотіла відмовитися від ядерної енергії, а російський газ був найшвидшим та найдешевшим рішенням", – пояснив він.

Нині Хойсген визнає, що тоді німецькі політики недооцінили ситуацію, згадуючи зокрема й глузливу реакцію на застереження у 2018 році тодішнього президента США Дональда Трампа про те, що Німеччині загрожує газова залежність від Росії.

Ексрадник Меркель також вважає, що в Німеччини є "моральне зобов'язання" підтримувати Україну, особливо тому, що Путін розраховує на "зменшення економічної та військової підтримки України з боку США та Європи". Він підтримує постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.

Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.

Сама ж Ангела Меркель раніше казала, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2" і що це поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії. Пізніше вона заявила, що відмова її уряду від проєкту російського газогону разом із Мінськими домовленостями могла б призвести до небажаного погіршення відносин із Росією.

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Теми: МеркельНімеччинаРосія
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