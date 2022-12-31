Экс-советник Меркель назвал "Северный поток-2" самой большой ошибкой ее правительства последних лет

Многолетний советник по внешнеполитическим вопросам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, ныне - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал самой большой ошибкой немецкого правительства последних лет строительство газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Хойсген заявил в интервью Welt am Sonntag.

"В 2015 году федеральное правительство приняло решение в пользу проекта немецко-российского трубопровода, потому что после аварии на реакторе в Фукусиме, в Японии, Германия хотела отказаться от ядерной энергии, а российский газ был самым быстрым и дешевым решением", - пояснил он.

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Сейчас Хойсген признает, что тогда немецкие политики недооценили ситуацию, вспоминая в том числе и насмешливую реакцию на предостережение в 2018 году тогдашнего президента США Дональда Трампа о том, что Германии грозит газовая зависимость от России.

Экс-советник Меркель также считает, что у Германии есть "моральное обязательство" поддерживать Украину, особенно потому, что Путин рассчитывает на "уменьшение экономической и военной поддержки Украины со стороны США и Европы". Он поддерживает поставки Украине немецких боевых танков Leopard.

Германия всего за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину отменила сертификацию "Северного потока-2", а немецкие власти не раз подчеркивали, что возобновлять работу трубопровода не будут.

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Сама же Ангела Меркель в июне заявляла, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство "Северного потока-2" и что это поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России. Позже она заявила, что отказ ее правительства от проекта российского газопровода вместе с Минскими договоренностями мог бы привести к нежелательному ухудшению отношений с Россией.

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