Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Російські нелюди – за диявола, Путін веде війну за свою владу

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 17:51
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що росіяни, які здійснили чергову ракетну атаку перед Новим роком – за диявола, а РФ веде війну заради того, щоб її президент лишався при владі до кінця життя.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи, це підсумок долі самої ж Росії. Держава-терорист не отримає прощення, а ті, хто віддає накази на такі удари, хто здійснює – не отримає помилування, м’яко кажучи.

Кілька хвиль ракетного удару в передновочнічний день, ракети проти народу – це зробили нелюди.

Нелюди програють. Терористам це вже не змінити. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кічаться своїм православ’ям, але вони за диявола. Вони за нього і з ним".

Деталі: Зеленський також звернувся до росіян російською мовою.

ВІДЕО ДНЯ

"Уся ця війна, яку ви ведете, ви – Росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти, вона не за щось там історичне, вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. А що залишиться від усіх вас, громадяни Росії – його не хвилює", – наголосив президент.

Він наголосив, що росіянам ніхто у світі ніколи не пробачить терор.

"Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не пробачите йому (Путіну – ред.) все це – що він зруйнує і всіх, кого він уб'є", – підкреслив Зеленський.

Теми: ЗеленськийвійнаПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Експрокурор у справі Мілошевича: Путіна важливо судити

відеоУ Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали

Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН

Повітряні сили про унікальний досвід ППО України: ледве встигали перезаряджати NASAMS

фотоУ новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів

оновлено о 04:40ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА

Усі новини...
Ракетний обстріл: у Києві загинула людина, 22 поранених, є руйнування
Росія випустила по Україні понад 20 ракет, ППО знищила 12 - Залужний
Кілька російських ракет не долетіли до України і впали на голови агресора - Повітряні сили
Удар по Запоріжжю: серед поранених дитина і вагітна
Останні новини
14:42
На Новий рік 13-річний хлопчик з Херсонщини двічі потрапив під обстріл росіян
14:35
Експрокурор у справі Мілошевича: Путіна важливо судити
14:21
Чехія розірвала співпрацю з російським інститутом ядерних досліджень
14:08
У новорічну ніч на Миколаївщині жінка народила дитину у "швидкій", яка застрягла у багнюці
13:53
відеоУ Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали
13:38
Лідер КНДР обіцяє наростити арсенал ядерної зброї, щоб "протистояти ворогам"
13:20
Рубль був цікавіший, ніж гривня: головні економічні новини 2022 року
13:03
У новорічну ніч росіяни обстрілювали Херсон, вбили людину
12:53
З російського полону 31 грудня звільнили парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва
12:42
У Фінляндії в новорічну ніч виписали десятки штрафів за поводження з феєрверками
Усі новини...