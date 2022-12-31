Зеленський: Російські нелюди – за диявола, Путін веде війну за свою владу

Президент Володимир Зеленський наголошує, що росіяни, які здійснили чергову ракетну атаку перед Новим роком – за диявола, а РФ веде війну заради того, щоб її президент лишався при владі до кінця життя.

Джерело: вечірнє звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи, це підсумок долі самої ж Росії. Держава-терорист не отримає прощення, а ті, хто віддає накази на такі удари, хто здійснює – не отримає помилування, м’яко кажучи.

Кілька хвиль ракетного удару в передновочнічний день, ракети проти народу – це зробили нелюди.

Нелюди програють. Терористам це вже не змінити. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кічаться своїм православ’ям, але вони за диявола. Вони за нього і з ним".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський також звернувся до росіян російською мовою.

"Уся ця війна, яку ви ведете, ви – Росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти, вона не за щось там історичне, вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. А що залишиться від усіх вас, громадяни Росії – його не хвилює", – наголосив президент.

Він наголосив, що росіянам ніхто у світі ніколи не пробачить терор.

"Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не пробачите йому (Путіну – ред.) все це – що він зруйнує і всіх, кого він уб'є", – підкреслив Зеленський.