Зеленский: Российские нелюди – за дьявола, Путин ведет войну за свою власть

Президент Владимир Зеленский отмечает, что россияне, которые совершили очередную ракетную атаку перед Новым годом – за дьявола, а РФ ведет войну ради того, чтобы ее президент оставался у власти до конца жизни.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого не хотели террористы, это итог судьбы самой же России. Государство-террорист не получит прощения, а те, кто отдает приказы на такие удары, кто осуществляет – не получит помилования, мягко говоря.

Несколько волн ракетного удара в предновогодний день, ракеты против народа – это сделали нелюди. Нелюди проиграют. Террористам это уже не изменить. На Пасху они делали такие удары, на Рождество, на Новый год. Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием, но они за дьявола. Они за него и с ним".

Детали: Зеленский также обратился к россиянам на русском языке.

"Вся эта война, которую вы ведете, вы – Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты, она не за что-то там историческое, она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России – его не волнует", – подчеркнул президент.

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Он заявил, что россиянам никто в мире никогда не простит террор.

"Украина никогда не простит. И вы сами не простите ему (Путину – ред.) все это – что он разрушит и всех, кого он убьет", – подчеркнул Зеленский.