Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Российские нелюди – за дьявола, Путин ведет войну за свою власть

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 16:51
Зеленский: Российские нелюди – за дьявола, Путин ведет войну за свою власть
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что россияне, которые совершили очередную ракетную атаку перед Новым годом – за дьявола, а РФ ведет войну ради того, чтобы ее президент оставался у власти до конца жизни.

Источник: вечернее обращение президента

Реклама:

Прямая речь: "Эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого не хотели террористы, это итог судьбы самой же России. Государство-террорист не получит прощения, а те, кто отдает приказы на такие удары, кто осуществляет – не получит помилования, мягко говоря.

Несколько волн ракетного удара в предновогодний день, ракеты против народа – это сделали нелюди. Нелюди проиграют. Террористам это уже не изменить. На Пасху они делали такие удары, на Рождество, на Новый год. Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием, но они за дьявола. Они за него и с ним".

Детали: Зеленский также обратился к россиянам на русском языке.

ВИДЕО ДНЯ

"Вся эта война, которую вы ведете, вы – Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты, она не за что-то там историческое, она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России – его не волнует", – подчеркнул президент.

Он заявил, что россиянам никто в мире никогда не простит террор.

"Украина никогда не простит. И вы сами не простите ему (Путину – ред.) все это – что он разрушит и всех, кого он убьет", – подчеркнул Зеленский.

Темы: ЗеленскийвойнаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Ракетный обстрел: в Киеве погиб человек, 22 раненых, есть разрушения
Россия выпустила по Украине более 20 ракет, ПВО уничтожила 12 - Залужный
Несколько российских ракет не долетели до Украины и упали на головы агрессора - Воздушные силы
Удар по Запорожью: среди раненых ребенок и беременная
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: