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Удар по Запоріжжю: серед поранених дитина і вагітна

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 18:19
наслідки удару по Запоріжжю, фото з Telegram Старуха

Внаслідок ракетного удару РФ у Запоріжжі поранено 4 людей, серед яких вагітна жінка та дівчинка-підліток, яка перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Внаслідок ракетного удару близько 14-ї години частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено.

Унаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим немає".

Деталі: Старух зазначив, що на місці працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру, з чого можна зробити висновок, що удару зазнало Запоріжжя.

Теми: Запорізька областьЗапоріжжяракетний ударвійна
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