Удар по Запорожью: среди раненых ребенок и беременная

последствия удара по Запорожью, фото из Telegram Старуха

В результате ракетного удара РФ в Запорожье ранены 4 человека, среди которых беременная женщина и девочка-подросток, которая находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно: "В результате ракетного удара около 14 часов частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены.

В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет".

Детали: Старух отметил, что на месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра, из чего можно сделать вывод, что удар произошел в Запорожье.