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Удар по Запорожью: среди раненых ребенок и беременная

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 17:19
Удар по Запорожью: среди раненых ребенок и беременная
последствия удара по Запорожью, фото из Telegram Старуха

В результате ракетного удара РФ в Запорожье ранены 4 человека, среди которых беременная женщина и девочка-подросток, которая находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

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Дословно: "В результате ракетного удара около 14 часов частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены.

В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет".

Детали: Старух отметил, что на месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра, из чего можно сделать вывод, что удар произошел в Запорожье.

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Темы: Запорожская областьЗапорожьеракетный ударвойна
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