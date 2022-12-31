Удар по Запорожью: среди раненых ребенок и беременная
Суббота, 31 декабря 2022, 18:19
В результате ракетного удара РФ в Запорожье ранены 4 человека, среди которых беременная женщина и девочка-подросток, которая находится в тяжелом состоянии.
Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram
Дословно: "В результате ракетного удара около 14 часов частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены.
В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет".
Детали: Старух отметил, что на месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра, из чего можно сделать вывод, что удар произошел в Запорожье.