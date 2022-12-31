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Росіяни наступають на двох напрямках, ще на двох намагаються покращити положення – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 19:14
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Росіяни проводять наступальні дії на Лиманському і Бахмутському та здійснюють спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках".

Деталі: В період з 12.40 до 14.30 противник завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється). Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

Крім того, окупанти провели 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля і Рясне Сумської області та Уди,  Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріли ворога зафіксовано у районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Веселе, Авдіївку, Невельське, Мар’їнку, Красногорівку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку  від обстрілів, зокрема постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон.

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління  загарбників.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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