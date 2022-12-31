Россияне наступают на двух направлениях, еще на двух пытаются улучшить положение – Генштаб

Россияне проводят наступательные действия на Лиманском и Бахмутском и осуществляют попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и осуществляет попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях".

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Детали: В период с 12.40 до 14.30 противник нанес массированный ракетный удар. По предварительным данным, всего было осуществлено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории РФ (информация уточняется). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Также, в Киевской области, сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался обнаружить позиции нашей ПВО.

Кроме того, оккупанты провели 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по инфраструктуре населенных пунктов Донецкой и Херсонской областей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ходино, Атинское, Большая Рыбица, Запселье и Рясное Сумской области и Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области, а также Червонопоповка, Терны и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы врага зафиксированы в районах более 20 населенных пунктов. Среди них - Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляно Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Временка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Степное, Чаривне и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов, в частности пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.

Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.