Окупанти закрили виїзд із Генічеська на свята – Генштаб

На період новорічних свят російські окупанти заборонили виїзд із міста Генічеськ Херсонської області та навколишніх сіл.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території.

Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл".

Деталі: Генштаб також повідомив, що з метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території Російської Федерації.