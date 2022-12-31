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Окупанти закрили виїзд із Генічеська на свята – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 18:24
Окупанти закрили виїзд із Генічеська на свята – Генштаб
Генічеськ, скріншот deepstatemap

На період новорічних свят російські окупанти заборонили виїзд із міста Генічеськ Херсонської області та навколишніх сіл.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території.

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Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл".

Деталі: Генштаб також повідомив, що з метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території Російської Федерації.

Теми: Херсонська областьокупаціяГенштаб
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