Оккупанты закрыли выезд из Геническа на праздники – Генштаб

На период новогодних праздников российские оккупанты запретили выезд из города Геническ Херсонской области и окрестных сел.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска усилили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории.

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Так, с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел".

Детали: Генштаб также сообщил, что с целью обустройства системы инженерных заграждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории Российской Федерации.