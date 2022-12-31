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Окупанти вже втратили більше зброї й техніки, ніж їхнє угруповання мало на момент вторгнення – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 19:48
ОЛЕКСІЙ ГРОМОВ. ФОТО АРМІЯ INFORM

Російські окупаційні війська вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "В ході бойових дій противник продовжує зазнавати величезних втрат. За основними типами озброєння та військової техніки, такими як танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, вони вже навіть перевищують кількість ОВТ (озброєння та військової техніки – ред.), яке було в угрупованні противника на початок вторгнення.

Зокрема нами знищено понад 3 000 танків, 6 000 бойових броньованих машин, 2 000 артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника".

Деталі: Бригадний генерал також уточнив, що з початку бойових дій тільки угрупованням Повітряних Сил ЗСУ всього знищено 1893 повітряні цілі, з них: 187 літаків (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Іл-76, Іл-22), 107 вертольотів (Мі-8, Мі-24, Ка-52); 678 крилатих ракет (Х-101/555, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59), 921 БпЛА ("Оріон", "Орлан", "Форпост", "Шахід-131/136").

Крім того, частину повітряних цілей було збито силами та засобами інших видів (родів, сил) Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

Теми: РосіявійназброяГенштаб
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