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Оккупанты уже потеряли больше оружия и техники, чем их группировка имела на момент вторжения – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 18:48
Оккупанты уже потеряли больше оружия и техники, чем их группировка имела на момент вторжения – Генштаб
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ. ФОТО АРМІЯ INFORM

Российские оккупационные войска уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, такими как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), которое было в группировке противника на начало вторжения.

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В частности, нами уничтожено более 3 000 танков, 6 000 боевых бронированных машин, 2 000 артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника".

Детали: Бригадный генерал также уточнил, что с начала боевых действий только группировкой Воздушных Сил ВСУ всего уничтожено 1893 воздушные цели, из них: 187 самолетов (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Ил-76, Ил-22), 107 вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ка-52); 678 крылатых ракет (Х-101/555, "Калибр", "Искандер-К", Х-59), 921 БпЛА ("Орион", "Орлан", "Форпост", "Шахид-131/136").

Кроме того, часть воздушных целей была сбита силами и средствами других видов (родов, сил) Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны.

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Темы: РосcиявойнаоружиеГенштаб
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