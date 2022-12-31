В Україну залетіли щонайменше 2 групи "Шахедів" - Кім

повітряна тривога в Україні у суботу ввечері, alerts.in.ua

На територію України залетіли щонайменше дві групи іранських безпілотників.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, alerts.in.ua

Деталі: За словами Кіма, дрони летять у напрямку Пологів, Дніпра, Мелітополя та Миколаєва.

Один з безпілотників уже знищено.

Дослівно: "Мінімум 2 групи мопедів залетіли. В напрямках Пологи, Дніпро; Мелітополь, Миколаїв. ПВО Працює. знищено 1/* в районі ***".

Більше деталей: Станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.