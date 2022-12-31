В Україну залетіли щонайменше 2 групи "Шахедів" - Кім
Субота, 31 грудня 2022, 21:23
На територію України залетіли щонайменше дві групи іранських безпілотників.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, alerts.in.ua
Деталі: За словами Кіма, дрони летять у напрямку Пологів, Дніпра, Мелітополя та Миколаєва.
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Один з безпілотників уже знищено.
Дослівно: "Мінімум 2 групи мопедів залетіли. В напрямках Пологи, Дніпро; Мелітополь, Миколаїв. ПВО Працює. знищено 1/* в районі ***".
Більше деталей: Станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.
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