Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну залетіли щонайменше 2 групи "Шахедів" - Кім

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 21:23
В Україну залетіли щонайменше 2 групи Шахедів - Кім
повітряна тривога в Україні у суботу ввечері, alerts.in.ua

На територію України залетіли щонайменше дві групи іранських безпілотників.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, alerts.in.ua

Деталі: За словами Кіма, дрони летять у напрямку Пологів, Дніпра, Мелітополя та Миколаєва.

Реклама:

Один з безпілотників уже знищено.

Дослівно: "Мінімум 2 групи мопедів залетіли. В напрямках Пологи, Дніпро; Мелітополь, Миколаїв. ПВО Працює. знищено 1/* в районі ***".

Більше деталей: Станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникиМиколаївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
безпілотники
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Тульську область
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: