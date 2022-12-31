Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину залетели минимум 2 группы "Шахедов" – Ким

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 22:23
воздушная тревога в Украине в субботу вечером, alerts.in.ua

На территорию Украины залетели по меньшей мере две группы иранских беспилотников.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, alerts.in.ua

Детали: По словам Кима, дроны летят в направлении Пологов, Днепра, Мелитополя и Николаева.

Один из беспилотников уже уничтожен.

Дословно: "Минимум 2 группы мопедов залетели. В направлениях Пологи, Днепр; Мелитополь, Николаев. ПВО работает. уничтожено 1/* в районе ***".

Больше деталей: По состоянию на 22:20 воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также традиционно на Луганщине и в оккупированном Крыму.

Темы: беспилотникиНиколаевская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генсек НАТО заявил о подготовке нового наступления РФ

видеоВ Киеве мужчина запускал салюты на Новый год - его задержали

Axios: Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН

Воздушные силы об уникальном опыте ПВО Украины: едва успевали перезаряжать NASAMS

фотоВ новогоднюю ночь ПВО сбила 45 российских шахедов

обновлено о 04:40ПВО уничтожила над Киевом 32 воздушные цели – КГВА

Все новости...
беспилотники
Силы обороны сбили 10 "Шахедов" и отбили атаки возле 15 населенных пунктов – сводка
За ночь Воздушные силы сбили всего 16 "Шахедов" над Украиной
7 дронов-камикадзе шли на Киев ночью, все сбили – Кличко
Последние новости
19:51
Зеленский ждет "практических шагов" в сближении с ЕС в следующие полгода
19:36
В Берлине - беспрецедентное количество нападений на бригады, тушившие пожары от фейерверков
19:28
фотоВ результате обстрела Киева значительно пострадали здания КНУ имени Тараса Шевченко
19:11
Генсек НАТО заявил о подготовке нового наступления РФ
18:50
Россияне сами обстреливают оккупированную Херсонщину, чтобы принудить к "эвакуации" – Генштаб ВСУ
18:48
В прошлом году в Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов
18:38
Россияне перегруппировываются на Херсонщине, на двух направлениях обороняются – сводка Генштаба
18:08
За 2022 год общая стоимость государственных пенсионных фондов снизилась на 2,2 триллиона долларов
17:55
Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа
17:05
Украинская экономика адаптировалась к войне и готова к новым вызовам - Шмыгаль
Все новости...