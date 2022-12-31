В Украину залетели минимум 2 группы "Шахедов" – Ким

воздушная тревога в Украине в субботу вечером, alerts.in.ua

На территорию Украины залетели по меньшей мере две группы иранских беспилотников.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, alerts.in.ua

Детали: По словам Кима, дроны летят в направлении Пологов, Днепра, Мелитополя и Николаева.

Реклама:

Один из беспилотников уже уничтожен.

Дословно: "Минимум 2 группы мопедов залетели. В направлениях Пологи, Днепр; Мелитополь, Николаев. ПВО работает. уничтожено 1/* в районе ***".

Больше деталей: По состоянию на 22:20 воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также традиционно на Луганщине и в оккупированном Крыму.