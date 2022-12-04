Данілов – про гарантії безпеки для Росії: Вирок у Гаазі не передбачає смертної кари
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що гарантією безпеки для Росії можна вважати те, що європейська судова система є гуманною – вирок в Гаазі не передбачає смертної кари.
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова Данілова: "Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився.
Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари".
Деталі: Данілов підкреслив, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.
"Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія – краща гарантія миру для Європи та світу", – підсумував Данілов.
Передісторія:
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
- Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія на це заявив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього країні-агресору достатньо покинути територію України, виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинців та добровільно здати ядерну зброю.