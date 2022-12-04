Данілов – про гарантії безпеки для Росії: Вирок у Гаазі не передбачає смертної кари

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що гарантією безпеки для Росії можна вважати те, що європейська судова система є гуманною – вирок в Гаазі не передбачає смертної кари.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився.

Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари".

Деталі: Данілов підкреслив, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

"Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія – краща гарантія миру для Європи та світу", – підсумував Данілов.

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