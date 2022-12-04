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Головред УП отримала премію Альбера Лондра

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 12:59
Головред УП отримала премію Альбера Лондра
Севгіль Мусаєва. Фото з Facebook

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва здобула премію Альбера Лондра.

Джерело: сторінка премії у Twitter, Мусаєва у коментарі УП

Дослівно зі сторінки премії: "Премію Альбера Лондра вручили у Ризі, щоб віддати шану всім журналістам, які працюють над висвітленням конфлікту в Україні. Відзначили українських журналістів Севгіль Мусаєву з "Української правди" та Андрія Цаплієнка – репортера, пораненого на фронті".

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Деталі: Вручення премії відбулося 28 листопада. Головред УП брала участь у заході через відеозв’язок.

Пряма мова Мусаєвої: "Це визнання роботи колективу "Української правди", який з першого дня повномасштабного вторгнення цілодобово висвітлює цю жахливу варварську війну та робить усе можливе, аби жоден її аспект не залишився без уваги. Ми робимо та робитимемо це для наших читачів, як би важко нам не було".

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Для довідки: Премія Альбера Лондра – французька премія для молодих – до 40 років – журналістів і телерепортерів. Вона була заснована 1932 року в пам'ять про загиблого французького журналіста Альбера Лондра.

Спершу відзначка вручалася лише в номінації "За найкращий письмовий репортаж", у 1985 році було додано номінацію "За найкращий телерепортаж".

Церемонія нагородження проводиться в різних містах світу, щороку в новому, таким чином відображаючи широку географію репортажів самого Лондра.

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Теми: війнаЗМІнагороди
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