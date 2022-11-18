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Комітет захисту журналістів вручив нагороду головреду УП Севгіль Мусаєвій

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 18:10
севгіль мусаєва, фото з її сторінки у Фейсбук

Комітет захисту журналістів вручив Міжнародну нагороду за свободу преси головній редакторці "Української правди" Севгіль Мусаєвій.

Джерело: незалежна організація із захисту свободи преси "Комітет захисту журналістів" (Committee to Protect Journalists) у Twitter

Деталі: Севгіль опинилась серед цьогорічних лауреатів комітету. Разом з нею нагороди отримали головред російського опозиційного видання "Медуза" Галина Тимченко, а також Абраам Хіменес Еноа з Куби, Ніяз Абдулла з Іраку і Фам Доан Транг з В'єтнаму.

 

Церемонія вручення нагород проходила 17 листопада в Нью-Йорку.

 

У своїй промові на церемонії очільниця УП розповіла про загибель на війні в Україні її колеги і одногрупника, документаліста Брента Рено, а також про російську ракету, яка влучила у сусідній з її помешканням дім у Києві.

Пряма мова: "Війна – завжди про вибір, який доводиться робити щодня, а журналістові – постійно.

Публікувати чи ні списки російських військових тієї миті, коли вони перебувають за кілька кілометрів від сімей твоїх співробітників? Чи розповідати про друга, який потрапив у полон, і його катують, але батьки проти, бо це може зашкодити?"

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Повний текст промови за посиланням.

Нагадаємо, що в 1998 році цієїж нагороди був удостоєний журналіст "Української правди" Павло Шеремет, який пізніше загинув від закладеної в його машину вибухівки.

Теми: ЗМІнагороди
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