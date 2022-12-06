Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Висновок лікаря: у Саакашвілі – отруєння важкими металами, залежність через препарати

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 06:32
Висновок лікаря: у Саакашвілі – отруєння важкими металами, залежність через препарати
Саакашвілі. Фото: Getty Images

Американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Джерело: медичний висновок Девіда Сміта у розпорядженні Української правди

Деталі: У наданому висновку Сміт із Сан-Франциско штату Каліфорнія зазначив, що він є фахівцем з клінічної токсикології та медицини залежності ("ADM").

Реклама:

"Мене залучили для надання експертного висновку щодо стану здоров'я Михеїла Саакашвілі, результатів токсикологічних досліджень біологічних зразків, отриманих від нього, надання йому медичної допомоги, а також щодо необхідності його негайного переведення до іншого медичного закладу за межами Грузії для належного лікування та детоксикації", – йдеться у висновку лікаря.

Щодо результатів аналізів Саакашвілі вказується, що "тестування показало наявність важких металів та інших речовин, зокрема ртуті та миш'яку, у зразках волосся та нігтів, отриманих та досліджених лабораторією NMS Labs".

Сміт прокоментував ці результати: "Більшість з цих речовин не може бути присутньою в організмі Саакашвілі в результаті медичного лікування". А також додав, що проведений токсикологічний аналіз показав, що це є "результатом отруєння важкими металами".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Сміт зазначає, що призначені Саакашвілі ліки для одночасного прийому несуть загрозу побічних ефектів і залежності.

"Моя експертна думка полягає в тому, що одночасний прийом декількох препаратів без належних показань, як це є в матеріалах справи Саакашвілі, несе в собі серйозний ризик розвитку небезпечних побічних ефектів і залежності.

Я також зазначаю, що Фенібут (призначений Саакашвілі – ред.) є препаратом, який може викликати тривалий період абстиненції (хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з наркоманією чи токсикоманією після припинення прийому речовин, які викликають залежність, і є ознакою фізичної залежності – ред.)" – ідеться у висновку Сміта.

Лікар також додає: "Таким чином… застосування вищезазначеної схеми лікування є зловживанням наркотичними засобами… що призводить до підвищеного ризику захворюваності та смертності".

Згідно з висновком, неналежне лікування Саакашвілі призвело до "дисфункції мозку".

Тому, на думку Сміта, пацієнт потребує термінового "переведення до відповідного медичного закладу (за межами Грузії, зокрема у США – ред.) для обстеження та негайного проведення детоксикації".

Що передувало: У Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

Передісторія:

  • Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.
  • Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі.
  • Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили.
  • З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.
  • Також раніше його адвокат заявляв, що Саакашвілі ухвалив рішення взагалі піти з грузинської політики через стан здоров’я.
 
 
 
 
 

Теми: Саакашвілімедицинав'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Саакашвілі
Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії
У стані Саакашвілі зберігається "динаміка погіршення" – група експертів
Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: