Висновок лікаря: у Саакашвілі – отруєння важкими металами, залежність через препарати

Американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Джерело: медичний висновок Девіда Сміта у розпорядженні Української правди

Деталі: У наданому висновку Сміт із Сан-Франциско штату Каліфорнія зазначив, що він є фахівцем з клінічної токсикології та медицини залежності ("ADM").

"Мене залучили для надання експертного висновку щодо стану здоров'я Михеїла Саакашвілі, результатів токсикологічних досліджень біологічних зразків, отриманих від нього, надання йому медичної допомоги, а також щодо необхідності його негайного переведення до іншого медичного закладу за межами Грузії для належного лікування та детоксикації", – йдеться у висновку лікаря.

Щодо результатів аналізів Саакашвілі вказується, що "тестування показало наявність важких металів та інших речовин, зокрема ртуті та миш'яку, у зразках волосся та нігтів, отриманих та досліджених лабораторією NMS Labs".

Сміт прокоментував ці результати: "Більшість з цих речовин не може бути присутньою в організмі Саакашвілі в результаті медичного лікування". А також додав, що проведений токсикологічний аналіз показав, що це є "результатом отруєння важкими металами".

Крім того, Сміт зазначає, що призначені Саакашвілі ліки для одночасного прийому несуть загрозу побічних ефектів і залежності.

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"Моя експертна думка полягає в тому, що одночасний прийом декількох препаратів без належних показань, як це є в матеріалах справи Саакашвілі, несе в собі серйозний ризик розвитку небезпечних побічних ефектів і залежності.

Я також зазначаю, що Фенібут (призначений Саакашвілі – ред.) є препаратом, який може викликати тривалий період абстиненції (хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з наркоманією чи токсикоманією після припинення прийому речовин, які викликають залежність, і є ознакою фізичної залежності – ред.)" – ідеться у висновку Сміта.

Лікар також додає: "Таким чином… застосування вищезазначеної схеми лікування є зловживанням наркотичними засобами… що призводить до підвищеного ризику захворюваності та смертності".

Згідно з висновком, неналежне лікування Саакашвілі призвело до "дисфункції мозку".

Тому, на думку Сміта, пацієнт потребує термінового "переведення до відповідного медичного закладу (за межами Грузії, зокрема у США – ред.) для обстеження та негайного проведення детоксикації".

Що передувало: У Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

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