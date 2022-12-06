Латвія анулювала ліцензію каналу "Дождь"

Латвія анулювала ліцензію на мовлення телеканала "Дождь", створеного російськими журналістами, які переїхали до Риги після початку вторгнення Росії в Україну. Рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ.

Джерело: "Tvnet"

Деталі: Керівник Нацради Іварс Аболіньш сказав, що рішення ухвалено в інтересах "державної безпеки та громадського порядку".

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Мовлення "Дождя" у YouTube у Латвії також планують заблокувати. Національна рада проситиме поставити геоблокування каналу "Дождь" на цій платформі, щоб контент телеканала був недоступний у Латвії.

Передісторія:

Раніше на "Дожде" заявили, що фрагмент передачі зі словами ведучого про "допомогу" російським військовим видалили, а із самим ведучим припинили співпрацю.

Латвійський регулятор NEPLP оштрафував "Дождь" на 10 тисяч євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії, і називання російської армії "нашою".

Служба державної безпеки Латвії (VDD) розпочала розслідування у зв'язку із заявами, зробленими в етері телеканалу "Дождь", які викликали підозри у наданні телеканалом допомоги військовослужбовцям російських окупаційних військ.