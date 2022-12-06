Не Курськом єдиним: у Брянській області дрони атакували комбінат "Слава" – росЗМІ
Вранці 6 грудня в російських пабліках повідомили, що вночі безпілотники атакували комбінат "Слава" в Брянській області – на території виникла пожежа.
Джерело: База і російські пабліки в Telegram
Дослівно База: "У Брянській області безпілотники атакували комбінат "Слава". Вони впали за кілька метрів від резервуарів із пальним".
Деталі: Повідомляється, що на територію комбінату, який розташований за 80 км від кордону Росії та України, залетіли, ймовірно, два безпілотники. Вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів із дизельним пальним.
Зазначається, що в цей момент п'ятитонні резервуари були порожніми і серйозної пожежі вдалося уникнути.
РосЗМІ повідомили, що вночі 6 грудня два БПЛА атакували комбінат "Слава", який розташований у Брянській області, за 80 км від кордону з Україною. Відео з пабліків у Telegram pic.twitter.com/wT5WCk62Nh— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 6, 2022
За даними Бази, на цей комбінат уже нападали за допомогою безпілотників – 30 листопада після атаки БПЛА на території комбінату загорілися три резервуари.
Передісторія:
- Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.
- Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.