Не Курськом єдиним: у Брянській області дрони атакували комбінат "Слава" – росЗМІ

Вранці 6 грудня в російських пабліках повідомили, що вночі безпілотники атакували комбінат "Слава" в Брянській області – на території виникла пожежа.

Джерело: База і російські пабліки в Telegram

Дослівно База: "У Брянській області безпілотники атакували комбінат "Слава". Вони впали за кілька метрів від резервуарів із пальним".

Деталі: Повідомляється, що на територію комбінату, який розташований за 80 км від кордону Росії та України, залетіли, ймовірно, два безпілотники. Вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів із дизельним пальним.

Зазначається, що в цей момент п'ятитонні резервуари були порожніми і серйозної пожежі вдалося уникнути.

РосЗМІ повідомили, що вночі 6 грудня два БПЛА атакували комбінат "Слава", який розташований у Брянській області, за 80 км від кордону з Україною. Відео з пабліків у Telegram pic.twitter.com/wT5WCk62Nh — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 6, 2022

За даними Бази, на цей комбінат уже нападали за допомогою безпілотників – 30 листопада після атаки БПЛА на території комбінату загорілися три резервуари.

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