NYT: Удар по аеродрому РФ координували українські спецпризначенці

Україна у понеділок здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії, одну з них координували спецпризначенці.

Джерело: The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності

Деталі: Як стверджує джерело NYT, Україна використовувала безпілотники для атаки на дві російські військові бази – аеродроми "Енгельс" і "Дягілєво".

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Безпілотники нібито були запущені з української території, і принаймні один з ударів був нанесений за допомогою спецназу поблизу бази, який допоміг скерувати безпілотники по цілі, як стверджує джерело.

Передісторія:

Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

Міністерство оборони Росії офіційно прокоментувало вибухи на російських аеродромах в Енгельсі та Рязані. Там заявили, що ударів завдав "київський режим".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора – "це відповідальність держави-агресора".