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Росія витратила багато ракет, але продовжує їх виробляти - Повітряні сили

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 13:03
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО - МЕДІАЦЕНТР УКРАЇНА-УКРІНФОРМ

Росія значно вичерпала свої запаси ракет, але продовжує їх виробляти.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу

Деталі: Коментуючи дані про те, що в РФ залишилося ракет приблизно на 3 масовані атаки і оприлюднену міністром оборони Олексієм Резніковим інфографіку, Ігнат зазначив, що противник продовжує виробляти сучасніші типи ракет.

Пряма мова: "Це залежить від типу ракет. (Старіші) Х-555 вони не виробляють, а Х-101 можуть виробляти. Те саме стосується і "Калібрів".

Це виробництво не таке швидке, але воно триває. Ми бачимо, що ракет все ж таки суттєво поменшало. Ну не розраховували окупанти битися (такий тривалий час), вже 9-тий місяць пішов, і витрачати весь цей ракетний арсенал".

Деталі: Ігнат додав, що РФ має велику кількість ракет до зенітного комплексу С-300, які вона використовує для терору прифронтових українських міст.

 
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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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