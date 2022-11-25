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Розвідка назвала світові компанії, які, ймовірно, продають РФ чипи для ракетних ударів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 13:35
Розвідка назвала світові компанії, які, ймовірно, продають РФ чипи для ракетних ударів
Мікрочип, фото з пресслужби розвідки

Американські та європейські компанії продовжують виготовляти мікрочипи з підтримкою російської навігаційної системи ГЛОНАСС, які надалі закуповує Росія для наведення ракет по Україні.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Деталі: Російська система ГЛОНАСС, яку використовують для наведення ракет та дронів, має слабке місце – залежність від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. Розвідка повідомляє, що низка американських та європейських компаній все ще продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою російської ГЛОНАСС:

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  • Linx Technologies (США);
  • Broadcom (США);
  • Qualcomm (США);
  • Telit (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • TRIMBLE (США);
  • Cavli Wireless (США);
  • u-blox AG (Швейцарія);
  • STMicroelectronics (Швейцарія);
  • Sierra Wireless (Канада);
  • NovAtel (Канада);
  • Septentrio (Бельгія);
  • Antenova (Британія).

Дослівно: "Росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31

Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку".

Більше деталей: Розвідка припускає, що експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, оскільки Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій.

ВІДЕО ДНЯ

У ГУР вважають, що іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.

Теми: розвідкатехнологіївійнабізнес
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