Розвідка назвала світові компанії, які, ймовірно, продають РФ чипи для ракетних ударів
Американські та європейські компанії продовжують виготовляти мікрочипи з підтримкою російської навігаційної системи ГЛОНАСС, які надалі закуповує Росія для наведення ракет по Україні.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України
Деталі: Російська система ГЛОНАСС, яку використовують для наведення ракет та дронів, має слабке місце – залежність від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. Розвідка повідомляє, що низка американських та європейських компаній все ще продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою російської ГЛОНАСС:
- Linx Technologies (США);
- Broadcom (США);
- Qualcomm (США);
- Telit (США);
- Maxim Integrated (США);
- TRIMBLE (США);
- Cavli Wireless (США);
- u-blox AG (Швейцарія);
- STMicroelectronics (Швейцарія);
- Sierra Wireless (Канада);
- NovAtel (Канада);
- Septentrio (Бельгія);
- Antenova (Британія).
Дослівно: "Росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31
Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку".
Більше деталей: Розвідка припускає, що експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, оскільки Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій.
У ГУР вважають, що іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.