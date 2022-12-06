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ВМС: у Чорному морі чергують два кораблі з "калібрами"

Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 15:50
ВМС: у Чорному морі чергують два кораблі з калібрами
ЗАПУСК РОСІЙСЬКИХ "КАЛІБРІВ". СКРИНШОТ

За даними Військово-морських сил, у трьох морях росіяни зібрали кораблів, загальний залп яких 88 ракет типу "калібр".

Джерело: ВМС ЗСУ

Деталі: За даними ВМС:

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 12 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

Нагадаємо: Вдень 5 грудня Повітряні сили збили понад 60 ракет, випущених Росією по території України. Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

Протягом 5 грудня Росія випустила по Україні ракет різних типів загальною вартістю приблизно $400-500 млн.

Теми: корабліобстрілвійнаРосія
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