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Зеленський зібрав у Маріїнському палаці воїнів і звідти звернувся до українців

Олена РощінаВівторок, 6 грудня 2022, 22:20
Зеленський зібрав у Маріїнському палаці воїнів і звідти звернувся до українців
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський весь День Збройних Сил України провів із захисниками й захисницями, а ввечері зібрав деяких із них у Маріїнському палаці в Києві, аби висловити свою вдячність. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 грудня

Пряма мова: "Сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня – і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних Сил України – словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності.

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Я впевнений, мільйони разів сьогодні в Україні прозвучало або просто подумалося саме так – "дякую" (...).

Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати й неможливо зламати. І сьогодні ми всі це точно бачимо і ще раз побачили".

Деталі: Президент відзначив, що 8 років і 286 днів ЗСУ боронять Україну від російської агресії, тисячі українців віддали свої життя заради перемоги і свободи.

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Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто загинув на полях бою.

Зеленський сказав, що для нього честь провести весь день разом із захисниками й захисницями України.

Глава держави нагадав, що цього дня Україні вдалося повернути додому ще 60 воїнів, які були в російському полоні. 

Пряма мова: "Зараз тут, у Маріїнському палаці, – наші герої, рідні наших воїнів, командири й представники бойових бригад і підрозділів, які щойно прибули з фронту й знову повертаються на передову. Туди, де справді гаряче. Туди, де вони справді борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей.

І я хочу сказати всім присутнім саме те, що сьогодні у серці, впевнений, кожного українця: я дякую вам! Я дякую абсолютно всім солдатам, усім матросам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім героям, генералам і обовʼязково – усім татам і всім мамам вашим, наші шановні, поважні українські воїни.

Я бажаю всім вам одного – перемоги! Усім нам. Ви заслуговуєте! Весь наш народ заслуговує. Всі наші батьки, наші діти заслуговують. Наша держава й історія заслуговують. Нарешті здобути перемогу".

Деталі: Вранці Зеленський побував на Донеччині, потім на Харківщині.

А після повернення зі сходу президент відвідав поранених захисників в одному з медзакладів Києва, вручив державні нагороди бійцям.

Теми: ЗеленськийЗбройні силиарміяКиїв
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