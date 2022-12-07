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Конституційний суд підтримав відставку трьох суддів

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 11:53
Конституційний суд підтримав відставку трьох суддів
ФОТО: КСУ

Конституційний суд України на засіданні 7 грудня підтримав відставку трьох суддів - Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка.

Джерело: керівниця управління комунікацій КС Мар'яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У середу відбулося спеціальне пленарне засідання суддів Конституційного суду, на якому розглядалося питання відставки трьох суддів на підставі поданих ними заяв. За підсумком засідання судді підтримали відставку суддів Сліденка, Саса і Завгородньої".

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Деталі: Таким чином, за словами Гайовської-Ковбасюк, у Конституційному суді зараз 13 суддів, для кворуму необхідно 12.

Теми: КС
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