Конституційний суд підтримав відставку трьох суддів
Середа, 7 грудня 2022, 12:53
Конституційний суд України на засіданні 7 грудня підтримав відставку трьох суддів - Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка.
Джерело: керівниця управління комунікацій КС Мар'яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "У середу відбулося спеціальне пленарне засідання суддів Конституційного суду, на якому розглядалося питання відставки трьох суддів на підставі поданих ними заяв. За підсумком засідання судді підтримали відставку суддів Сліденка, Саса і Завгородньої".
Деталі: Таким чином, за словами Гайовської-Ковбасюк, у Конституційному суді зараз 13 суддів, для кворуму необхідно 12.
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