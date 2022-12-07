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Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану – Zeit

Альона Мазуренко Середа, 7 грудня 2022, 11:56
Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану – Zeit
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія замовила в Ірану нову партію озброєння, у тому числі сотні балістичних ракет і безпілотників.

Джерело: Zeit з посиланням на джерела в ООН

Пряма мова: "Ми знаємо, що Іран планує збільшити свої поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях...

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Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно є в книгах замовлень".

Деталі: Відзначається, що уряд у Москві хоче протидіяти гострому дефіциту військових поставок.

Задіяно кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети. 

Водночас, американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року. 

Теми: ІранзброяРосіявійна
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