Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану – Zeit

Росія замовила в Ірану нову партію озброєння, у тому числі сотні балістичних ракет і безпілотників.

Джерело: Zeit з посиланням на джерела в ООН

Пряма мова: "Ми знаємо, що Іран планує збільшити свої поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях...

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Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно є в книгах замовлень".

Деталі: Відзначається, що уряд у Москві хоче протидіяти гострому дефіциту військових поставок.

Задіяно кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.

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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети.

Водночас, американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.