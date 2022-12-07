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ВАКС відправив у СІЗО бізнесмена Кауфмана, але визначив альтернативу застави

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 14:59
ВАКС відправив у СІЗО бізнесмена Кауфмана, але визначив альтернативу застави
фото ЦПК

Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО підозрюваного створенні злочинної організації бізнесмена Бориса Кауфмана із альтернативною заставою у 129 мільйонів.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Запобіжний захід одеському бізнесмену, якого днями затримали детективи НАБУ обрав  слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін.

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Прокурор САП просив арештувати Кауфмана без застави. Але окремо згадав, що якщо буде застава, тоді її розмір мав би становити 496 млн 200 тисяч грн, зазначають у ЦПК.

Якщо Кауфман внесе заставу, то він буде зобов'язаний дотримуватися низки обов'язків, зокрема не покидати межі міст Києва та Одеси, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними і буде змушений носити електронний браслет.

На засіданні Кауфмана прийшов підтримати колишній нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький, дружина якого у березні вивезла з України 30 млн доларів.

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За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої були Борис Кауфман та його партнер Олександр Борухович (колишнє прізвище - Грановський) щомісяця накопичувала дохід у середньому по 12 млн грн.

НАБУ та САП стверджують, що учасники злочинної організації займались регулярним підкупом чиновників Одеської міськради.

Зокрема, з листопада 2021 по серпень 2022 заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн за прийняття рішень та вплив на депутатів.

Перший заступник Труханова Михайло Кучук з березня по липень 2022 року, за даними слідства, отримав 900 тисяч грн.

Заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито передали 300 тисяч грн.

Сам Кауфман на суді заявив, що під час обшуку не був присутній і був дуже здивований, що його в чомусь звинувачують. Його адвокати просили перевірити обгрунтованість затримання і звільнити підзахисного з-під варти.

Також Кауфмана прийшли брати на поруки директор тютюнового монополіста Тедіс Тарас Корніяченко та гендиректор одеського ФК "Чорноморець" Анатолій Місюра.

Обоє фактично є підлеглими Кауфмана. У ЦПК додають, що значна частина засідання проходила у закритому режимі, як і проголошення судового рішення.

Що передувало: 5 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників.

Довідка: Кауфман і Грановський давні бізнес-партнери. Зокрема, вони керують кількома готелями через компанію Vertex Hotel Group.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

А в 2013 році Vertex United купила у медіа-холдингу Бориса Ложкіна і мільярдера Геннадія Боголюбова медіа-проект "Фокус".

Теми: ОдесакорупціяНАБУ
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