Кличко змалював "апокаліптичний" сценарій зими для Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сценарій "апокаліпсису" для столиці взимку можливий, якщо Росія продовжить наносити удари по енергетичні інфраструктурі.

Джерело: Кличко в інтерв’ю Reuters

Деталі: Водночас Кличко сказав, що наразі немає необхідності евакуювати жителів Києва.

Пряма мова: "Київ може залишитися без світла, води, тепла. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру в будинках неможливо жити".

"Але ми боремося і робимо все можливе, щоб цього не сталося".

"Наразі ми підготували майже 500 автономних пунктів обігріву... але для 3-мільйонного міста 500 пунктів - це ніщо".

Деталі: Кличко навів один із можливих сценаріїв, за яким місто може залишитися без центрального опалення до весни, в той час коли температура опуститься до -15 градусів за Цельсієм.

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За його словами є ризик, що влада буде змушена відкачувати воду з будинків. "Інакше вода може замерзнути (якщо не буде світла – ред.) і прорвати всю водопровідну мережу, і тоді будинки будуть повністю непридатні для подальшого використання", - сказав він.

Що цьому передувало: Кличко вже протягом певного часу попереджає, що у випадку російських обстрілів інфраструктури столиці у холодну пору доведеться злити воду з системи опалення, і її буде складно подати до весни.

29 листопада Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.