Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко змалював "апокаліптичний" сценарій зими для Києва

Олександр ШумілінСереда, 7 грудня 2022, 19:09
Кличко змалював апокаліптичний сценарій зими для Києва
скриншот

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сценарій "апокаліпсису" для столиці взимку можливий, якщо Росія продовжить наносити удари по енергетичні інфраструктурі.

Джерело: Кличко в інтерв’ю Reuters

Деталі: Водночас Кличко сказав, що наразі немає необхідності евакуювати жителів Києва.

Реклама:

Пряма мова: "Київ може залишитися без світла, води, тепла. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру в будинках неможливо жити".

"Але ми боремося і робимо все можливе, щоб цього не сталося".

"Наразі ми підготували майже 500 автономних пунктів обігріву... але для 3-мільйонного міста 500 пунктів - це ніщо".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Кличко навів один із можливих сценаріїв, за яким місто може залишитися без центрального опалення до весни, в той час коли температура опуститься до -15 градусів за Цельсієм.

За його словами є ризик, що влада буде змушена відкачувати воду з будинків. "Інакше вода може замерзнути (якщо не буде світла – ред.) і прорвати всю водопровідну мережу, і тоді будинки будуть повністю непридатні для подальшого використання", - сказав він.

Що цьому передувало: Кличко вже протягом певного часу попереджає, що у випадку російських обстрілів інфраструктури столиці у холодну пору доведеться злити воду з системи опалення, і її буде складно подати до весни.

29 листопада Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.

Теми: КиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київ
На підступах до Києва працює ППО – КМВА
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: