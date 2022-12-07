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Зеленський: Зараз неможливо відновити 100% енергосистеми, але генерацію збільшуємо

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 23:30
Електромережі, фото ДТЕК

Повне відновлення енергетичної системи, пошкодженої атаками росіян, зараз неможливе;  найбільше відключень у Києві, Київській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 7 грудня 

Деталі: Президент зазначив, що енергетика є постійним пунктом порядку денного і на Ставці верховного головнокомандувача, і на урядовому рівні.

Зеленський провів у середу не лише засідання Ставки, а й нараду щодо стабілізації енергосистеми й захисту українських електростанцій.

Пряма мова: "Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому в більшості міст і районів зберігаються графіки відключень.

Станом на цей вечір найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті".

Деталі: Голова держави подякував енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять усе можливе, щоб полегшити становище для людей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Росія з 11 вересня атакує енергетичні об'єкти України, а з 10 жовтня здійснила вже 8 масованих атак на енергосистему. Останній масований ракетний удар 5 грудня ще більше похитнув її й змусив енергетиків вдаватися до нових аварійних відключень по всій країні.

Теми: Зеленськийенергетикаелектроенергіявійна
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