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При блекауті радіо, ТБ та мобільний зв’язок протримаються щонайменше 3 доби – Держспецзв'язку

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 23:29
При блекауті радіо, ТБ та мобільний зв’язок протримаються щонайменше 3 доби – Держспецзв'язку
Юрій Щиголь, скриншот

У випадку блекауту, тобто повного зникнення електроенергії, національний телемарафон та 5 радіокомпаній матимуть можливість працювати ще щонайменше 3 доби, мобільні оператори також повинні забезпечити можливість надавати зв’язок впродовж 3 діб.

Джерело: голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь в ефірі телемарафону 7 грудня

Пряма мова: "На сьогоднішній день 5 радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб. Так само і телевізійні канали: телемарафон – також зарезервовано подачу сигналу на три доби. Далі залежить від доставки палива.

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Телебачення й радіо будуть працювати, у нас працюють середні хвилі, "Українське радіо", працюють радіо (станції) в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію". 

Деталі: Щиголь сказав, що Держспецзв'язку забезпечує резервування сигналу концерну радіомовлення та телебачення. 

Він закликав громадян мати радіоприймачі з батарейками. 

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Щиголь також прокоментував можливе зникнення мобільного зв'язку. За його словами, зараз працюють 82% базових станцій, у Луганській та Херсонській області їх відновлюють. Після масованого ракетного удару в Україні не працювало близько 45% базових станцій, сказав він.

Кожну базову станцію не можуть забезпечити генераторами, пояснив Щиголь. 

"Більшість базових станцій операторів зарезервовані акумуляторами, але коли зникає світло всі з WiFi-мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, – і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години", – додав він.

За словами голови Держспецзв'язку, на виконання рішення РНБО та указу президента, якому тиждень, "усі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум також на три доби". На сьогодні ця робота проводиться. 

Підводяться мережі до "пунктів незламності", які також мають бути зарезервовані фіксованим зв'язком на три доби, сказав Щиголь.  

Нагадаємо: Росія з 11 вересня атакує енергетичні об'єкти України, а з 10 жовтня здійснила вже 8 масованих атак на енергосистему. Останній масований ракетний удар 5 грудня ще більше похитнув її й змусив енергетиків вдаватися до нових аварійних відключень по всій країні.

Разом із електрикою у громадян часом зникає мобільний зв'язок та інтернет, а також вода та опалення.

Теми: електроенергіятелебаченнямобільний зв'язок
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