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За добу окупанти вбили 9 мирних мешканців Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 грудня 2022, 08:42
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО МІСТУ КУРАХОВЕ НА ДОНЕЧЧИНІ 7 ГРУДНЯ, ФОТО З TELEGRAM КИРИЛА ТИМОШЕНКА

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 7 грудня окупанти вбили 9 мирних мешканців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті".

 

Деталі: За його словами, ще 15 людей в області дістали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше:

  • Російські військові вдень 7 грудня завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, тоді повідомлялося про 8 загиблих.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив згодом, що в результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей.  

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Теми: Донецька областьвійна
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