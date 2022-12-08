Путіна оголосили "невдахою року": номінація Politico

Американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна "невдахою року".

Джерело: Politico

Дослівно: "Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і розпочався...

Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, який вона мала за часів Радянського Союзу.

Натомість його вторгнення відкинуло його країну до третьорядного статусу, нездатної здолати супротивника, якого вона недооцінювала і якого зневажала.

В умовах західних санкцій, коли її нафтовий експорт скорочується, а союзники дедалі більше відступають від смороду слабкості, Росія вдається до фіктивних референдумів і брязкання ядерними шаблями, намагаючись чинити тиск на Захід, щоб він дозволив Путіну створити видимість перемоги.

Інші б скоротили свої втрати і відступили, але впертість Путіна означає, що війна, швидше за все, затягнеться.

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Для Європи це і надалі означатиме нестримну інфляцію, захмарні ціни на енергоносії, дефіцит добрив і газу, що чинитиме тиск на економіку і політичну систему.

Нездатність Путіна реалізувати свою мрію не означає, що він не буде продовжувати бути кошмаром для своїх сусідів".

Деталі: Відзначається, що російський президент чіпляється за свою так звану "спеціальну військову операцію".

Його рішення про призов сотень тисяч росіян призвело до того, що чоловіки призовного віку почали виїжджати з країни.

Тим часом, українська армія, підбадьорена територіальними здобутками, західними поставками зброї та захопленою російською технікою, продовжує чинити тиск.

Путін потрапив до рейтингу у розділ "Мрійників" і його визнали "невдахою року", а от російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Politico назвали "темним дипломатом". Лавров потрапив до розділу "Руйнівників".

Дослівно: "Маючи в своєму розпорядженні витончені пропагандистські інструменти, 72-річний міністр закордонних справ і його армія дипломатів успішно використовували глобальний апетит на газ і зерно і максимально використовували складні відносини Заходу зі своїми колишніми колоніями, використовуючи кожну надану можливість, щоб виставити Європу в дурному світлі - або ще гірше".

Відзначається, що Лавров поширює брехню про те, що високі ціни на продовольство і дефіцит добрив викликані не вторгненням Росії в Україну, а західними санкціями.

Довідка: До рейтингу Politico найвпливовіших людей Європи, який очолив президент України Володимир Зеленський, видання включило 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок.

Рівно половину місць у списку Politico займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи.

Видання склало список на основі експертних знань та уявлень своїх журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються.

Минулого року рейтинг Politico очолив Маріо Драгі. На той час він був прем’єр-міністром Італії.