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ВАКС відправив бізнес-партнера Кауфмана під варту із заставою

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 11:34
Олександр Грановський-Борухович

Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО підозрюваного створенні злочинної організації бізнесмена екснардепа Олександра Боруховича (Грановського) із альтернативною заставою у 124 мільйони гривень.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Олександру Боруховичу (раніше його звали Олександр Грановський). Йому призначили тримання під вартою із альтернативною заставою у 124 мільйони гривень.

Прокурор САП попросив арештувати Боруховича без застави. А якщо суддя все ж би вирішив обирати заставу, то просив призначити її у розмірі 198 млн грн.

Захист навпаки просив обрати легший запобіжний захід, а розмір застави, про який зазначав прокурор, адвокати вважали непомірним, бо за їх словами він фактично співмірний із 1/5 місячного міського бюджету Одеси.

Як повідомляє ЦПК, Боруховича хотів взяти на поруки головний равин Одеси Авраам Вольф, однак на засідання він не прийшов, виклавши своє прохання письмово. Борухович пояснив, що в Одесі залишаються люди з громади, які сидять без світла, тому равин не може їх покинути.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО бізнесмена Бориса Кауфмана із альтернативною заставою у 129 мільйонів.

ВІДЕО ДНЯ

5 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників.

Теми: ОдесаНАБУАнтикорупційний суд
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