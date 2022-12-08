ЗСУ просуваються на Луганщині: скоро будуть добрі новини – Гайдай

Збройні сили України просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, найближчим часом будуть добрі новини з Луганщини.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Ми потроху просуваємось вперед (на напрямку Сватове-Кремінна - ред.). Однак туди росіяни встигли підтягнути величезну кількість техніки і особового складу: і свіжомобілізовані, і зеки, і кадировці, і регулярні війська, і частина десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку.

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Тому просування дуже важке. Не треба чекати стрімкої операції. Але я впевнений, що найближчим часом Генштаб нас порадує добрими новинами".

Деталі: Гайдай також погодився із твердженням, що ця зима буде ключовою для "вирішення" Луганського напрямку. Він вважає, що наприкінці зими ЗСУ зможуть вийти як мінімум на "кордон" області до 24 лютого.

Крім того, Гайдай повідомив, що російські військові намагаються виснажити українських захисників на Луганщині, кидаючи на передову "зеків" та мобілізованих. Майже всі будинки навколо Сватового та Кремінної зайняті бойовиками. Він також підтвердив, що ЗСУ тримають оборону у Білогорівці.

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