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ЗСУ просуваються на Луганщині: скоро будуть добрі новини – Гайдай

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 10:48
ЗСУ просуваються на Луганщині: скоро будуть добрі новини – Гайдай
Сватове-Кременна, Луганщина, скрін з мапи deepstate

Збройні сили України просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, найближчим часом будуть добрі новини з Луганщини.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Ми потроху просуваємось вперед (на напрямку Сватове-Кремінна - ред.). Однак туди росіяни встигли підтягнути величезну кількість техніки і особового складу: і свіжомобілізовані, і зеки, і кадировці, і регулярні війська, і частина десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку. 

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Тому просування дуже важке. Не треба чекати стрімкої операції. Але я впевнений, що найближчим часом Генштаб нас порадує добрими новинами". 

Деталі: Гайдай також погодився із твердженням, що ця зима буде ключовою для "вирішення" Луганського напрямку. Він вважає, що наприкінці зими ЗСУ зможуть вийти як мінімум на "кордон" області до 24 лютого. 

Крім того, Гайдай повідомив, що російські військові намагаються виснажити українських захисників на Луганщині, кидаючи на передову "зеків" та мобілізованих. Майже всі будинки навколо Сватового та Кремінної зайняті бойовиками. Він також підтвердив, що ЗСУ тримають оборону у Білогорівці. 

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Що цьому передувало:

  • 17 листопада Гайдай повідомив, що у Луганській області тривають запеклі бої на двох напрямках: Сватове – Кремінна та Білогорівка.
  • 23 листопада очільник ОВА заявив, що з початком морозів Збройні сили України зможуть дати "нові позитивні новини" з Луганщини, а на напрямку Сватове-Кремінна ініціатива на боці українських військових.

Теми: Луганська областьЗбройні силиконтрнаступдеокупація
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