З початком морозів: Гайдай анонсує позитивні новини від ЗСУ на Луганщині

Коли почнуться морози, Збройні сили України зможуть дати "нові позитивні новини" з Луганщини, на напрямку Сватове-Кремінна ініціатива на боці українських військових.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Зараз чекаємо морозів, хоча б пару днів, щоб земля стала більш твердою і витримувала техніку. Я думаю, що Збройні сили України зможуть дати нам нові позивні новини щодо Луганщини".

Деталі: Гайдай повідомив, що українські військові потроху просуваються на напрямку Сватове-Кремінна: "Щодо напрямку Сватове-Кремінна – ініціатива на боці ЗСУ. Потроху українські війська просувається. Однак заважає погода. З іншого боку, погода заважає і росіянами йти в наступ технікою".

Крім того, очільник ОВА повідомив, російські окупаційні війська не покидають спроб прорвати оборону ЗСУ з боку Білогорівку. За його словами, росіяни постійно кидають у наступ нові підрозділи, однак в них "нічого не виходить".

Пряма мова: "Однак людей там дуже багато зібрали, так званих "зеків". Загалом на тому напрямку – від Білогорівкі до Бахмута – близько 2 тисяч зеків".

Що цьому передувало: 22 листопада Гадай повідомляв, що у Луганській області Сили оборони України просуваються вперед на напрямку Сватове–Кремінна, водночас поблизу Білогорівки захисники ведуть оборонні бої.