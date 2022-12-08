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ССО показали день роботи спецпідрозділу, який перетворює "поганих росіян на хороших"

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 12:34
ССО показали день роботи спецпідрозділу, який перетворює поганих росіян на хороших
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій оприлюднили відео частини виконання бойових завдань на півдні України.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: На відео зафіксовано кілька годин одного "робочого" дня 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого, який ефективно протистоїть ворогу на південному напрямку України.

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Зокрема, як бійці ССО виїзджають на місце виконання завдань, проводять розвідку та аеророзвідку, скидають боєприпаси на голови загарбників, ховаються від ворожих обстрілів, жартують і співають під вибухами артилерії, та змінюють дислокацію теж під обстрілами.

Дослівно: "Доїхати до місця виконання задачі цілими. Спробувати запустити дрон. Сховатися від артилерії росіян. Знову дрон. Знову артилерія. Запустити дрон. Артилерія. Розвідка ворожих позицій. Певні події, про які не можна говорити. І знову ворожий обстріл. Зібратися і вирушити назад. Ледь не загинути по дорозі від ворожого танку. Приїхати на місце збору і готуватися до наступного виїзду.

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Це – короткий опис подій, знятих на південному напрямку під час роботи з операторами одного з підрозділів ССО України".

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Теми: ССОвійна
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