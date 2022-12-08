ССО показали день роботи спецпідрозділу, який перетворює "поганих росіян на хороших"

Сили спеціальних операцій оприлюднили відео частини виконання бойових завдань на півдні України.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: На відео зафіксовано кілька годин одного "робочого" дня 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого, який ефективно протистоїть ворогу на південному напрямку України.

Зокрема, як бійці ССО виїзджають на місце виконання завдань, проводять розвідку та аеророзвідку, скидають боєприпаси на голови загарбників, ховаються від ворожих обстрілів, жартують і співають під вибухами артилерії, та змінюють дислокацію теж під обстрілами.

Дослівно: "Доїхати до місця виконання задачі цілими. Спробувати запустити дрон. Сховатися від артилерії росіян. Знову дрон. Знову артилерія. Запустити дрон. Артилерія. Розвідка ворожих позицій. Певні події, про які не можна говорити. І знову ворожий обстріл. Зібратися і вирушити назад. Ледь не загинути по дорозі від ворожого танку. Приїхати на місце збору і готуватися до наступного виїзду.

Це – короткий опис подій, знятих на південному напрямку під час роботи з операторами одного з підрозділів ССО України".

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