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Окупант у жіночому халаті, сюрпризи для ворога: воїн ССО розповів про бій за село на півдні

Валентина РоманенкоСереда, 30 листопада 2022, 19:35
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ССО

Сили спеціальних операцій розповіли про звільнення села на півдні України та показали кадри бою і зачистки.

Джерело: інтерв'ю бійця 73-го морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого, оприлюднене пресслужбою ССО

Деталі: Оператор ССО розповідає зокрема про несподівану зустріч із окупантом у жіночому халаті, невдалу спробу  іншого загарбника здатися в полон.

Зазначається, що в тому бою безславно загинули приблизно кілька десятків російських військових.

Бійці ССО знищили також склад БК ворога.

На записі присутні і кадри, зняті іншим бійцем ССО, який отримав поранення в тому бою.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "На наступний день були перехвати розмов противника, де якийсь їхній старший кричав "соседний колхоз уже не наш. Зашли днем 20 человек, их тупо все прое..ли". Була інформація, що в загальному наша робота, піхоти і артилерії – було знищено близько сорока чоловік противника".

Теми: ССОвійна
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