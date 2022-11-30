Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупант у жіночому халаті, сюрпризи для ворога: воїн ССО розповів про бій за село на півдні

Валентина РоманенкоСереда, 30 листопада 2022, 18:35
Окупант у жіночому халаті, сюрпризи для ворога: воїн ССО розповів про бій за село на півдні
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ССО

Сили спеціальних операцій розповіли про звільнення села на півдні України та показали кадри бою і зачистки.

Джерело: інтерв'ю бійця 73-го морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого, оприлюднене пресслужбою ССО

Деталі: Оператор ССО розповідає зокрема про несподівану зустріч із окупантом у жіночому халаті, невдалу спробу  іншого загарбника здатися в полон.

Реклама:

Зазначається, що в тому бою безславно загинули приблизно кілька десятків російських військових.

Бійці ССО знищили також склад БК ворога.

ВІДЕО ДНЯ

На записі присутні і кадри, зняті іншим бійцем ССО, який отримав поранення в тому бою.

Пряма мова: "На наступний день були перехвати розмов противника, де якийсь їхній старший кричав "соседний колхоз уже не наш. Зашли днем 20 человек, их тупо все прое..ли". Була інформація, що в загальному наша робота, піхоти і артилерії – було знищено близько сорока чоловік противника".

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
ССО
"Операція Top Gun": ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму
ССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: