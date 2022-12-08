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За бізнесмена Кауфмана внесли заставу, він вийшов із СІЗО

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 15:28
Борис Кауфман. Фото Odessa Media

За підозрюваного в створенні злочинної організації бізнесмена Бориса Кауфмана внесли заставу в 129 мільйонів гривень.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба САП у коментарі УП

Деталі: Джерело УП не уточнило, хто саме вніс заставу.

Пізніше інформацію підтвердили і в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. "Українській правді" повідомлили, що Кауфман уже вийшов із СІЗО.

Що передувало: 7 грудня Вищий антикорупційний суд відправив Кауфмана у СІЗО з альтернативною заставою у 129 мільйонів, хоча прокурор САП клопотав про арешт і більшу суму у випадку застави.

Центр протидії корупції припускав, що Кауфман без проблем внесе заставу, адже за даними Forbes, статки бізнесмена складають 220 млн доларів.

5 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників.

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Теми: ОдесаНАБУАнтикорупційна прокуратура
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