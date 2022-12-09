Новообраний президент Бразилії подав до суду на Болсонару

Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.

Джерело: Reuters

Деталі: Обидва позови, подані до виборчого суду, мають на меті заборонити цим чотирьом чоловікам балотуватися на виборах у майбутньому.

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Болсонару та його кандидат у віце-президенти, генерал армії у відставці Вальтер Брага Нето, з мінімальним відривом програли вибори.

Під час передвиборчої кампанії Болсонару неодноразово критикував електронну систему голосування в країні, бездоказово стверджуючи, що вона відкрита для фальсифікацій.

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