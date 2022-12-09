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Новообраний президент Бразилії подав до суду на Болсонару

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 05:30
Новообраний президент Бразилії подав до суду на Болсонару
Болсонару, фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.

Джерело: Reuters

Деталі: Обидва позови, подані до виборчого суду, мають на меті заборонити цим чотирьом чоловікам балотуватися на виборах у майбутньому.

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Болсонару та його кандидат у віце-президенти, генерал армії у відставці Вальтер Брага Нето, з мінімальним відривом програли вибори.

Під час передвиборчої кампанії Болсонару неодноразово критикував електронну систему голосування в країні, бездоказово стверджуючи, що вона відкрита для фальсифікацій.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 31 жовтня здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.
  • Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця своєму супернику Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.

Теми: Бразилія
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