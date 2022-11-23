Болсонару оскаржує результати президентських виборів, які програв – Reuters

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця своєму супернику Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.

Джерело: Reuters

Деталі: Як зазначає видання, у скарзі, яку виборчі органи "зустріли скептично", Болсонару зазначив, що деякі голоси мають бути "визнані недійсними".

Оскарженню Болсонару не прогнозують успіху, оскільки перемога Лули була визнана Вищим виборчим судом країни, визнана провідними бразильськими політиками і міжнародними союзниками.

Але, пише Reuters, це може підштовхнути невеликий, але рішучий рух протесту, який поки що відмовляється визнати результати виборів.

У постанові Верховного суду, з яким ознайомлене видання, зазначається, що права виборча коаліція Болсонару повинна представити свій повний аудит обох турів голосування минулого місяця протягом 24 годин. В іншому випадку суд відхилить скаргу.

"У старих моделях машин для голосування були ознаки серйозних збоїв, які породжують невизначеність і унеможливлюють перевірку отриманих результатів", - йдеться у скарзі союзників Болсонару.

ВІДЕО ДНЯ

Бразильська партія соціал-демократії, традиційний суперник Болсонару і його політичної сили, назвала скаргу "безглуздою", заявивши, що їй будуть протистояти "інститути, міжнародне співтовариство і бразильське суспільство".

Болсонару зберігав публічну мовчанку протягом майже 48 годин після оголошення результатів виборів 30 жовтня і досі не визнав своєї поразки, хоча уповноважив свій уряд розпочати підготовку до президентського переходу.

Що передувало: Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 31 жовтня здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.