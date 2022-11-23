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Болсонару оскаржує результати президентських виборів, які програв – Reuters

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 02:48
Болсонару оскаржує результати президентських виборів, які програв – Reuters
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця своєму супернику Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.

Джерело: Reuters

Деталі: Як зазначає видання, у скарзі, яку виборчі органи "зустріли скептично", Болсонару зазначив, що деякі голоси мають бути "визнані недійсними".

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Оскарженню Болсонару не прогнозують успіху, оскільки перемога Лули була визнана Вищим виборчим судом країни, визнана провідними бразильськими політиками і міжнародними союзниками.

Але, пише Reuters, це може підштовхнути невеликий, але рішучий рух протесту, який поки що відмовляється визнати результати виборів.

У постанові Верховного суду, з яким ознайомлене видання, зазначається, що права виборча коаліція Болсонару повинна представити свій повний аудит обох турів голосування минулого місяця протягом 24 годин. В іншому випадку суд відхилить скаргу.

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"У старих моделях машин для голосування були ознаки серйозних збоїв, які породжують невизначеність і унеможливлюють перевірку отриманих результатів", - йдеться у скарзі союзників Болсонару.

Бразильська партія соціал-демократії, традиційний суперник Болсонару і його політичної сили, назвала скаргу "безглуздою", заявивши, що їй будуть протистояти "інститути, міжнародне співтовариство і бразильське суспільство".

Болсонару зберігав публічну мовчанку протягом майже 48 годин після оголошення результатів виборів 30 жовтня і досі не визнав своєї поразки, хоча уповноважив свій уряд розпочати підготовку до президентського переходу.

Що передувало: Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 31 жовтня здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.

Теми: Бразиліявибори
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