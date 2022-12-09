Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо той погрожує ядерною зброєю - Bloomberg

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 16:57
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від щорічної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як той пригрозив застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

Джерела: Bloomberg, який посилається на обізнаних осіб

Деталі: Джерела видання розповіли, що стосунки між Індією і Росією залишаються міцними, проте Моді не вигідно публічно зараз про це говорити.

Такі зустрічі проводилися щорічно починаючи з 2000 року. Скасовували її лише один раз через пандемію у 2020 році. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також підтвердив, що цьогоріч зустріч скасували.

За словами джерела, рішення Індії відмовитися від саміту із РФ стало зрозумілим після саміту в Узбекистані, коли Моді фактично закликав Путіна зупинити війну.

Передісторія: У жовтні міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови заявив міністру оборони РФ Сергію Шойгу що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Теми: ІндіяПутінядерна зброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

відеоЖурналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

фотоСБУ викрила ще одного поплічника ворога в рясі

відеоАзовець "Редіс" передав послання з Туреччини

Усі новини...
Путін розповів про "непросту" війну проти України і похвалився ядерною зброєю
Нацгвардійці біля Авдіївки взяли в полон "вагнерівця"
Путін про забезпечення армії окупантів: Вірити нікому не можна, тільки мені
Парламент Болгарії схвалив постачання Україні зброї
Останні новини
19:51
Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини
19:30
В Естонію прибула чергова партія південнокорейських САУ K9
19:15
Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі – Генштаб
18:56
Прем’єрка Молдови - Путіну: наша країна самостійно вирішує, де зберігати свій газ
18:38
фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
18:25
Лідер Китаю закликає до торгівлі нафтою в юанях
17:57
фотоПрокуратура розслідує масовий мор птахів у Чорнобаївці
17:53
Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до понад 583 мільйонів доларів
17:51
Шольц не вірить, що Путін готовий до поступок в Україні
17:38
Джонсон - Заходу: щоб зупинити війну, збільшіть підтримку України
Усі новини...