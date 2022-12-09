Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо той погрожує ядерною зброєю - Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від щорічної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як той пригрозив застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

Джерела: Bloomberg, який посилається на обізнаних осіб

Деталі: Джерела видання розповіли, що стосунки між Індією і Росією залишаються міцними, проте Моді не вигідно публічно зараз про це говорити.

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Такі зустрічі проводилися щорічно починаючи з 2000 року. Скасовували її лише один раз через пандемію у 2020 році. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також підтвердив, що цьогоріч зустріч скасували.

За словами джерела, рішення Індії відмовитися від саміту із РФ стало зрозумілим після саміту в Узбекистані, коли Моді фактично закликав Путіна зупинити війну.

Передісторія: У жовтні міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови заявив міністру оборони РФ Сергію Шойгу що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.