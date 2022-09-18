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Моді — Путіну: Зараз не епоха війни

Анастасія КалатурНеділя, 18 вересня 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що зараз не час для війни.

Джерело: Моді Путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані, CNN

Пряма мова: "Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу... У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями, я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору".

Деталі: Як пише CNN, коментарі Моді були оприлюднені через день після того, як Путін визнав, що Китай також має "питання і побоювання" з приводу російського вторгнення.

Нагадаємо: 16 вересня на прес-конференції саміту Шанхайської організації співпраці  Путін заявив, що план війни проти України "коригуванню не підлягає" і основною метою є так зване "звільнення всієї території Донбасу".

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Теми: ІндіяРосіявійна
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