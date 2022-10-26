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Міністр оборони Індії сказав Шойгу облишити "ядерний варіант"

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 16:54
Міністр оборони Індії сказав Шойгу облишити ядерний варіант
Фото: Getty Images

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови у середу заявив міністру оборони РФ Сергію Шойгу що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Джерело: CNN, яке цитує пресреліз міноборони Індії

Деталі: Сінгх заявив, що позиція Індії полягає в "необхідності йти шляхом діалогу і дипломатії для якнайшвидшого врегулювання конфлікту".

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Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства.

Передісторія:

Збройні сили Російської Федерації 26 жовтня під керівництвом президента РФ Володимира Путіна провели "навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами".

ВІДЕО ДНЯ

Також у середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу зв’язався з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе та розповів їм про так звану "брудну бомбу", яку начебто готується застосувати Україна.

Теми: ядерна зброяІндіяРосія
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