Міністр оборони Індії сказав Шойгу облишити "ядерний варіант"

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови у середу заявив міністру оборони РФ Сергію Шойгу що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Джерело: CNN, яке цитує пресреліз міноборони Індії

Деталі: Сінгх заявив, що позиція Індії полягає в "необхідності йти шляхом діалогу і дипломатії для якнайшвидшого врегулювання конфлікту".

Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства.

Передісторія:

Збройні сили Російської Федерації 26 жовтня під керівництвом президента РФ Володимира Путіна провели "навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами".

Також у середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу зв’язався з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе та розповів їм про так звану "брудну бомбу", яку начебто готується застосувати Україна.