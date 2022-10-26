Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр оборони Індії сказав Шойгу облишити "ядерний варіант"

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 16:54
Фото: Getty Images

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови у середу заявив міністру оборони РФ Сергію Шойгу що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Джерело: CNN, яке цитує пресреліз міноборони Індії

Деталі: Сінгх заявив, що позиція Індії полягає в "необхідності йти шляхом діалогу і дипломатії для якнайшвидшого врегулювання конфлікту".

Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства.

Передісторія:

Збройні сили Російської Федерації 26 жовтня під керівництвом президента РФ Володимира Путіна провели "навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами".

Також у середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу зв’язався з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе та розповів їм про так звану "брудну бомбу", яку начебто готується застосувати Україна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ядерна зброяІндіяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Усі новини...
ядерна зброя
Путін переказав маячню про "брудну бомбу України" главам спецслужб СНД
У Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару 
Шойгу поніс історію про "брудну бомбу" ще в Індію та Китай
Останні новини
10:53
В СБУ розповіли, як шляхом "просіювання" знаходять навідників на енергетичні об’єкти
10:46
В.о. голови СБУ розповів про ворожі загрози УПЦ МП: 33 агенти і коригувальники вогню в рясах
10:26
Вночі обстріляли Київщину та Запоріжжя, окупанти укріплюються на лівому березі Дніпра – ОВА
10:22
Купити бомбосховище: війна створила в Україні новий ринок
10:15
СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк
10:11
Чи усі українці страждатимуть на ПТСР– пояснюють у МОЗ
10:10
Росіяни далекі від реальності в розслідуванні вибуху на Кримському мосту – в.о. голови СБУ
10:00
В Естонії розкритикували співлідера правої партії за слова, що вона "не за РФ чи Україну, а за мир"
09:52
Окупанти не збираються відбудовувати зруйновану Попасну – Гайдай
09:48
"Іскандерний" голод. Які іранські ракети хоче отримати Росія, щоб бомбити українські міста
Усі новини...