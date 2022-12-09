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Іранська підтримка російського війська зросте у найближчі місяці – Білий дім

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 23:38
Джон Кірбі, вото Getty Images

Військова співпраця Росії та Ірану перетворилась на "повноцінне оборонне партнерство" і лише зростатиме найближчим часом, вважають в адміністрації президента США.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час розмови з журналістами 9 грудня, "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми очікуємо, що іранська підтримка російського війська лише зростатиме у найближчі місяці. Ми навіть вважаємо, що Іран розглядає питання продажу сотень балістичних ракет з Ірану в Росію.

Ми також бачили повідомлення про те, що Москва та Тегеран розглядають можливість створення лінії спільного виробництва смертоносних дронів у Росії.

Ми закликаємо Іран змінити курс, і не вдаватись до цих дій".

Деталі: За словами Кірбі, Росія зі свого боку пропонує Ірану "безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки", зокрема із розробки зброї та тренування військових.

"В рамках цієї співпраці нас турбує, що Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти. Москва може надавати Тегерану таке обладнання, як вертольоти та системи ППО. Є повідомлення, що цієї весни іранські пілоти тренувалися в Росії, щоб навчитися управляти Су-35. Це свідчить про те, що Іран може почати отримувати літаки протягом наступного року. Ці винищувачі значно посилили б військово-повітряні сили Ірану, порівняно з їхніми регіональними сусідами", – уточнив він.

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США вважають російсько-іранське партнерство таким, що несе загрозу "не лише Україні, але й для сусідів Ірану в регіоні".

"Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході по всьому світі. І ми збираємося використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити та перешкодити цій діяльності", – сказав Кірбі.

Представник Білого дому оголосив, що Сполучені Штати 9 грудня запровадили санкції щодо трьох російських організацій, причетних до придбання та використання іранських безпілотників.

"До цих суб'єктів належать Повітряно-космічні сили Росії, які, як вважається, є бенефіціаром угоди між Росією і Іраном про передачу дронів, російський 924-тий державний центр дронної авіації, який відправляв персонал до Ірану для навчання на іранських безпілотниках", – зазначив Кірбі.

За його словами, США мають намір створити групу із країн-однодумців, щоб обговорити загрози від російсько-іранської співпраці.

"Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, а також з ООН, щоб притягнути їх до відповідальності. Ми працюємо з іншими країнами, аби гарантувати, що їхня юрисдикція не буде експлуатована Росією чи Іраном, і щоб запобігти оборонним транзакціям для підтримки цієї діяльності", – повідомив Кірбі.

Він запевнив, що США продовжуватимуть співпрацювати з союзниками та партнерами, аби Україна мала все, що їй потрібно для захисту та відновлення, зокрема, обладнання протиповітряної оборони та підтримку для захисту електромереж.

Теми: СШАІранРосіязброя
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