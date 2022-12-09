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Іранська підтримка російського війська зросте у найближчі місяці – Білий дім

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 22:38
Іранська підтримка російського війська зросте у найближчі місяці – Білий дім
Джон Кірбі, вото Getty Images

Військова співпраця Росії та Ірану перетворилась на "повноцінне оборонне партнерство" і лише зростатиме найближчим часом, вважають в адміністрації президента США.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час розмови з журналістами 9 грудня, "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми очікуємо, що іранська підтримка російського війська лише зростатиме у найближчі місяці. Ми навіть вважаємо, що Іран розглядає питання продажу сотень балістичних ракет з Ірану в Росію.

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Ми також бачили повідомлення про те, що Москва та Тегеран розглядають можливість створення лінії спільного виробництва смертоносних дронів у Росії.

Ми закликаємо Іран змінити курс, і не вдаватись до цих дій".

Деталі: За словами Кірбі, Росія зі свого боку пропонує Ірану "безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки", зокрема із розробки зброї та тренування військових.

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"В рамках цієї співпраці нас турбує, що Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти. Москва може надавати Тегерану таке обладнання, як вертольоти та системи ППО. Є повідомлення, що цієї весни іранські пілоти тренувалися в Росії, щоб навчитися управляти Су-35. Це свідчить про те, що Іран може почати отримувати літаки протягом наступного року. Ці винищувачі значно посилили б військово-повітряні сили Ірану, порівняно з їхніми регіональними сусідами", – уточнив він.

США вважають російсько-іранське партнерство таким, що несе загрозу "не лише Україні, але й для сусідів Ірану в регіоні".

"Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході по всьому світі. І ми збираємося використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити та перешкодити цій діяльності", – сказав Кірбі.

Представник Білого дому оголосив, що Сполучені Штати 9 грудня запровадили санкції щодо трьох російських організацій, причетних до придбання та використання іранських безпілотників.

"До цих суб'єктів належать Повітряно-космічні сили Росії, які, як вважається, є бенефіціаром угоди між Росією і Іраном про передачу дронів, російський 924-тий державний центр дронної авіації, який відправляв персонал до Ірану для навчання на іранських безпілотниках", – зазначив Кірбі.

За його словами, США мають намір створити групу із країн-однодумців, щоб обговорити загрози від російсько-іранської співпраці.

"Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, а також з ООН, щоб притягнути їх до відповідальності. Ми працюємо з іншими країнами, аби гарантувати, що їхня юрисдикція не буде експлуатована Росією чи Іраном, і щоб запобігти оборонним транзакціям для підтримки цієї діяльності", – повідомив Кірбі.

Він запевнив, що США продовжуватимуть співпрацювати з союзниками та партнерами, аби Україна мала все, що їй потрібно для захисту та відновлення, зокрема, обладнання протиповітряної оборони та підтримку для захисту електромереж.

Теми: СШАІранРосіязброя
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