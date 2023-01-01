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Перед боєм курантів ППО збила ще 7 "Шахедів" на Миколаївщині

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 09:39
Перед боєм курантів ППО збила ще 7 Шахедів на Миколаївщині
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136, СКРИНШОТ

Пізно увечері 31 грудня силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136" над Миколаївщиною.

Джерело: ПК "Південь", голова ОВА Віталій Кім

Деталі: Уточнюється, що усі дрони збиті у проміжку часу між 22:00 по 23:30.

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Тим часом Кім повідомив, що 31 грудня Миколаїв був обстріляний 6 ракетами типу Іскандер,

За даними влади, росіяни обстріляли ракетами житловий сектор.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed, з них 45 збиті.
  • На Київщині збили усі 32 з 32 шахедів.

Теми: Миколаївська областьППО
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