Перед боєм курантів ППО збила ще 7 "Шахедів" на Миколаївщині
Неділя, 1 січня 2023, 09:39
Пізно увечері 31 грудня силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136" над Миколаївщиною.
Джерело: ПК "Південь", голова ОВА Віталій Кім
Деталі: Уточнюється, що усі дрони збиті у проміжку часу між 22:00 по 23:30.
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Тим часом Кім повідомив, що 31 грудня Миколаїв був обстріляний 6 ракетами типу Іскандер,
За даними влади, росіяни обстріляли ракетами житловий сектор.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed, з них 45 збиті.
- На Київщині збили усі 32 з 32 шахедів.