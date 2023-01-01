Уламок російської ракети впав у Десенку в Києві, водолази проводять роботи

ілюстративне фото: готель "Україна" в Києві після обстрілу 31 грудня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Внаслідок російської атаки на Київ уламки збитої ракети впали у річку Десенка в Дніпровському районі, рятувальники працюють над їх ідентифікацією.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів.

Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у р. Десенка в Дніпровському район. На місці перебувають співробітники річкової поліції".

Деталі: У свою чергу, Віталій Кличко повідомив, що тривають першочергові ремонтні роботи в одному з пошкоджених обстрілами 31 грудня будинків у Солом’янському районі столиці.

"Комунальні служби продовжують посилено працювати, щоб оперативно ліквідувати наслідки російської атаки. Наразі задіяно 14 одиниць техніки та майже 90 комунальників міста", - зазначив він.

Мер попросив мешканців постраждалого будинку для отримання інформації та допомоги звертатись за телефонами 0675211939 та 0442909050.

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