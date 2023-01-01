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Уламок російської ракети впав у Десенку в Києві, водолази проводять роботи

Катерина ТищенкоНеділя, 1 січня 2023, 16:24
ілюстративне фото: готель "Україна" в Києві після обстрілу 31 грудня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Внаслідок російської атаки на Київ уламки збитої ракети впали у річку Десенка в Дніпровському районі, рятувальники працюють над їх ідентифікацією.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів.

Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у р. Десенка в Дніпровському район. На місці перебувають співробітники річкової поліції".

Деталі: У свою чергу, Віталій Кличко повідомив, що тривають першочергові ремонтні роботи в одному з пошкоджених обстрілами 31 грудня будинків у Солом’янському районі столиці.

"Комунальні служби продовжують посилено працювати, щоб оперативно ліквідувати наслідки російської атаки. Наразі задіяно 14 одиниць техніки та майже 90 комунальників міста", - зазначив він.

Мер попросив мешканців постраждалого будинку для отримання інформації та допомоги звертатись за телефонами 0675211939 та 0442909050.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 31 грудня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл України.
  • У Києві одна людина загинула, 22 постраждали. У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль, у Солом'янському - приватний житловий будинок, готель "АДЛЕР", у Печерському постраждав готель "Алфавіто", зруйновано п’ять поверхів, а у Дніпровському районі на вулиці виявили уламки ракети.
  • Крім того, вночі 1 січня під час ворожої атаки сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 повітряні цілі. У Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині.

Теми: Київракетний ударвійнаВіталій Кличко
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